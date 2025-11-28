Sciopero generale | treni bloccati disagi su scuola e sanità in tutta Italia

Sindacati di base proclamano sciopero generale per venerdì 28 novembre con impatto su scuola, sanità e trasporti: treni fermi già dalle 21 di giovedì 27, metro e bus a rischio nelle ore di punta, garantite le fasce di garanzia 6-9 e 18-21 per le Ferrovie dello Stato. Le organizzazioni sindacali di base hanno indetto un'astensione dal lavoro di 24 ore che interesserà l'intero territorio nazionale. Per il settore ferroviario l'agitazione è già partita dalle 21 di ieri, giovedì 27 novembre, fino alle 21 di oggi. Nella stessa serata di giovedì si sono fermati anche i casellanti autostradali, con uno sciopero di 24 ore dalle ore 21-22.

