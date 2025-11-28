Sciopero generale | trasporti scuole e ospedali in agitazione Corteo a Bologna | FOTO

Per venerdì 28 novembre i sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub hanno organizzato uno sciopero generale e nazionale. La protesta è contro il governo Meloni e contro la manovra finanziaria appena licenziata da Palazzo Chigi. I sindacati chiedono maggiori investimenti per sanità, scuola. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

