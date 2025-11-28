Sciopero generale oggi | treni fermi 24 ore aerei bloccati e città in tilt Gli orari esatti per non restare a piedi

La giornata di oggi si preannuncia come una giornata di forti disagi per i cittadini italiani. Uno sciopero generale coinvolgerà diversi settori strategici, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alla stampa, con manifestazioni organizzate dall’Usb (Unione sindacale di base) in numerose città del Paese. Lo sciopero punta a chiedere maggiori investimenti in sanità, istruzione e trasporti, giudicando le risorse della manovra finanziaria 2026 insufficienti a rispondere alle necessità del Paese; si chiede inoltre un rafforzamento dei servizi pubblici e delle politiche industriali, e un taglio drastico delle spese militari previste dalla manovra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sciopero generale oggi: treni fermi 24 ore, aerei bloccati e città in tilt. Gli orari esatti per non restare a piedi

