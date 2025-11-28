Sciopero generale oggi | a rischio trasporti scuole e ospedali Chi si ferma

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di oggi, venerdì 28 novembre, rischia di essere una giornata complicata da Nord a Sud. C'è infatti lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub. Sono coinvolti tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti alla scuola passando per la sanità. Si tratta. 🔗 Leggi su Today.it

sciopero generale oggi a rischio trasporti scuole e ospedali chi si ferma

© Today.it - Sciopero generale oggi: a rischio trasporti, scuole e ospedali. Chi si ferma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sciopero generale oggi rischioScatta lo sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre: orari a rischio e fasce garantite - Sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre 2025: stop a treni, servizi regionali e trasporto pubblico locale. Si legge su greenme.it

sciopero generale oggi rischioSciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Riporta fanpage.it

sciopero generale oggi rischioMaxi sciopero oggi (il primo), scacco matto di Meloni, il giallo dell'italiano trovato morto a Barcellona e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: og ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Oggi Rischio