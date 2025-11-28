Sciopero generale migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni

Lapresse.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo partito da piazza Matteotti per lo sciopero generale contro la Manovra finanziaria del governo Meloni ha raggiunto piazza dei Martiri davanti la sede dell’Unione Industriali di Napoli. Ai microfoni di LaPresse Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo; Marco Sansone, esecutivo regionale USB Campania e Gennaro Rosato, operaio della Celli Group. “Chiediamo miglioramenti nella sanità, nella scuola nei trasporti. Abbiamo i salari più bassi d’Europa e si continua a tagliare dove si dovrebbe investire”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sciopero generale migliaia in piazza a napoli contro la manovra del governo meloni

© Lapresse.it - Sciopero generale, migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni

Altre letture consigliate

sciopero generale migliaia piazzaSciopero generale a Firenze, corteo con 'migliaia di persone'. Disagi nei trasporti - Questa mattina gli organizzatori hanno promosso un corteo che dalle 9. Come scrive 055firenze.it

sciopero generale migliaia piazzaSciopero generale, migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni - (LaPresse) Il corteo partito da piazza Matteotti ha raggiunto piazza dei Martiri davanti la sede dell'Unione Industriali di Napoli. Segnala stream24.ilsole24ore.com

sciopero generale migliaia piazzaSciopero generale del 28 novembre a Torino: cortei, percorso e disagi previsti in città - A Torino il 28 novembre arriva lo sciopero generale di 24 ore contro la “finanziaria di guerra”. Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Migliaia Piazza