Sciopero generale migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni
Il corteo partito da piazza Matteotti per lo sciopero generale contro la Manovra finanziaria del governo Meloni ha raggiunto piazza dei Martiri davanti la sede dell'Unione Industriali di Napoli. Ai microfoni di LaPresse Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo; Marco Sansone, esecutivo regionale USB Campania e Gennaro Rosato, operaio della Celli Group. "Chiediamo miglioramenti nella sanità, nella scuola nei trasporti. Abbiamo i salari più bassi d'Europa e si continua a tagliare dove si dovrebbe investire".
