Sciopero generale manifestanti irrompono nella sede de La Stampa | letame contro i cancelli e scritte sui muri

“Giornalisti complici dell'arresto in Cpr di Mohamed Shahin”. È accaduto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 28 novembre, durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino. Uno spezzono composto da un centinaio di manifestanti si è staccato dal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Local Team. . Scontri tra manifestanti e polizia sono avvenuti davanti alla divisione elicotteri della Leonardo presso l'aeroporto di Venezia. Una volta giunti davanti alla sede, i manifestanti in corteo per lo sciopero generale hanno provato ad avanzare verso i c - facebook.com Vai su Facebook

È il giorno dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base contro la legge di bilancio, il riarmo e al fianco della Palestina. Circa 40 le piazze convocate in tutta Italia e diversi i settori coinvolti: dai trasporti alla scuola fino al comparto dei giornalist Vai su X

Sciopero generale, manifestanti irrompono nella sede de La Stampa: letame contro i cancelli e scritte sui muri - È accaduto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 28 novembre, durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa ... Si legge su torinotoday.it

Oggi sciopero generale del 28 novembre, chi si ferma e chi no: la situazione a Napoli e i dati sulle adesioni di EAV - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS ... Secondo msn.com

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: stop ai treni da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... ilmessaggero.it scrive