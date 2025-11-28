Sciopero generale manifestanti irrompono nella sede de La Stampa | letame contro i cancelli e scritte sui muri

Torinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Giornalisti complici dell'arresto in Cpr di Mohamed Shahin”. È accaduto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 28 novembre, durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino. Uno spezzono composto da un centinaio di manifestanti si è staccato dal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it



