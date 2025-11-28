Sciopero generale manifestanti assaltano La Stampa | redazione occupata e vetri rotti

L’episodio di violenza e intimidazione avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 28 novembre ha scosso profondamente la città di Torino, sollevando un’ondata di indignazione e condanna. Durante una giornata di sciopero generale che aveva portato circa duemila persone in piazza, un gruppo di circa un centinaio di manifestanti, staccatosi dal corteo principale, ha assaltato la sede del quotidiano La Stampa. L’attacco è stato esplicitamente motivato da un’accusa molto grave rivolta ai giornalisti: quella di essere “complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”, l’imam di via Saluzzo per il quale la Corte d’Appello di Torino aveva poche ore prima convalidato il trattenimento presso il Cpr di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sciopero generale, manifestanti assaltano La Stampa: redazione occupata e vetri rotti

