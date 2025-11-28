Sciopero generale il Cobas | Siamo al bivio servono risposte subito

BRINDISI - Questa mattina (venerdì 28 novembre 2025) il sindacato Cobas ha guidato a Brindisi lo sciopero generale, che si svolge anche nel resto d'Italia. Nel capoluogo adriatico, al centro della mobilitazione c'è la crisi industriale che attraversa la città: dal petrolchimico alla centrale Enel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

