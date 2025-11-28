Sciopero generale di venerdì 28 novembre disagi nei trasporti | i treni garantiti in Sicilia

ai trasporti alla scuola, dalla sanità agli uffici pubblici. Sono alcuni dei settori che si fermeranno venerdì prossimo, 28 novembre, a causa dello sciopero generale nazionale proclamato dalle sigle sindacali Cub, Usb, Sgb, Cobas e Usi-Cit. Non aderisce, invece, la Cgil, che ha proclamato un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

