Sciopero generale del 28 novembre | tutti i programmi tv che saltano

Venerdì di passione per l’Italia che lavora: il 28 novembre 2025 il Paese è attraversato da uno sciopero generale di 24 ore promosso da diverse sigle sindacali come USB, Cobas, CUB, SGB e altre. Oltre ai trasporti e ai servizi pubblici, coinvolti in maniera diretta con diversi disagi attesi per i pendolari, è coinvolto anche il settore dell’informazione con uno sciopero dei giornalisti proclamato dalla FNSI, la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Tra le motivazioni principali della protesta il mancato adeguamento al contratto nazionale di lavoro che risulta fermo da circa dieci anni. Lo sciopero coinvolge dunque anche la televisione, con alcuni cambi di programma sulle varie emittenti Rai e Medisaset e alcuni servizi che non saranno in onda durante la giornata o avranno una versione ridotta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sciopero generale del 28 novembre: tutti i programmi tv che saltano

Contenuti che potrebbero interessarti

Venerdì nero per i trasporti. Sciopero generale di 24 ore: metro, bus, funicolari e treni a rischio - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X

Sciopero generale 28 novembre: servizi garantiti, settori coinvolti e ragioni della mobilitazione - Sciopero generale 28 novembre: tra treni, bus, scuola e voli, tutto ciò che serve per organizzare la giornata. Riporta notizie.it

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: stop ai treni da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Scrive ilgazzettino.it

Sciopero generale a Roma il 28 novembre, stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma - Sciopero generale di 24 ore a Roma il 28 novembre, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. fanpage.it scrive