Sciopero generale del 12 dicembre | Landini a Marghera per spiegare le ragioni della mobilitazione

Alla vigilia dello sciopero generale del 12 dicembre, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha fatto tappa al Petrolchimico di Marghera per incontrare lavoratrici e lavoratori e illustrare le motivazioni della mobilitazione. Un appuntamento dal forte valore simbolico, in uno dei luoghi industriali più rappresentativi del territorio veneziano, scelto per riportare al centro il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sciopero generale del 12 dicembre: Landini a Marghera per spiegare le ragioni della mobilitazione

Scopri altri approfondimenti

SCIOPERO GENERALE DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE https://cinetecadibologna.it/programmazione/ Nella giornata di venerdì 28 novembre, la programmazione nelle sale e negli spazi della Cineteca subirà delle variazioni per consentire l'adesione allo sciope - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X

Scioperi dicembre 2025 treni, autostrade, mezzi pubblici e aerei: il 12 la grande mobilitazione della Cgil - Sarà un mese delicato in cui programmare uno spostamento richiederà un po’ più di attenzione tra scioperi locali, agitazioni di settore e lo sciopero generale del 12 dicembre ... Scrive italiaoggi.it

Sciopero generale CGIL del 12 dicembre, la manifestazione regionale si terrà a L’Aquila - Si terrà a L’Aquila, venerdì 12 dicembre, la manifestazione regionale indetta dalla CGIL nell’ambito dello sciopero generale nazionale contro la Legge di Bilancio 2026. laquilablog.it scrive

12 DICEMBRE, INDETTO UN NUOVO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE - Il 12 dicembre la Cgil ha indetto una grande mobilitazione per affermare la necessità di modificare la Legge di Stabilità 2026. Riporta tvqui.it