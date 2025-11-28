Sciopero generale | a rischio trasporti sanità e scuola anche a Novara

Sciopero generale di trasporti, scuole e sanità, che potrebbe provocare disagi anche nel novarese.A proclamare la nuova agitazione è stato sono stati i sindacati Cub e Usb, insieme ad altre sigle, che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sciopero generale: a rischio trasporti, sanità e scuola anche a Novara

Altre letture consigliate

SCIOPERO GENERALE DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE https://cinetecadibologna.it/programmazione/ Nella giornata di venerdì 28 novembre, la programmazione nelle sale e negli spazi della Cineteca subirà delle variazioni per consentire l'adesione allo sciope - facebook.com Vai su Facebook

#News | #trasportopubblico | #sciopero Proclamato per venerdì #28novembre, uno sciopero generale di 24 ore, a rischio i servizi di trasporto pubblico di #ATAC ?Qui tutti i dettagli su modalità e fascie di garanzia buff.ly/sth0OFE #Luceverd Vai su X

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Secondo fanpage.it

Scatta lo sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre: orari a rischio e fasce garantite - Sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre 2025: stop a treni, servizi regionali e trasporto pubblico locale. Secondo greenme.it

Trasporti, gli orari del maxi sciopero generale di oggi: perché rischia di bloccarsi tutto - L'agitazione nazionale coinvolgerà i treni Trenord, il passante, i treni Trenitalia e l'alta velocità Italo. Lo riporta monzatoday.it