Sciopero generale | a rischio trasporti sanità e scuola anche a Novara

Novaratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale di trasporti, scuole e sanità, che potrebbe provocare disagi anche nel novarese.A proclamare la nuova agitazione è stato sono stati i sindacati Cub e Usb, insieme ad altre sigle, che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

sciopero generale a rischio trasporti sanit224 e scuola anche a novara

© Novaratoday.it - Sciopero generale: a rischio trasporti, sanità e scuola anche a Novara

Altre letture consigliate

sciopero generale rischio trasportiSciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Secondo fanpage.it

sciopero generale rischio trasportiScatta lo sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre: orari a rischio e fasce garantite - Sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre 2025: stop a treni, servizi regionali e trasporto pubblico locale. Secondo greenme.it

sciopero generale rischio trasportiTrasporti, gli orari del maxi sciopero generale di oggi: perché rischia di bloccarsi tutto - L'agitazione nazionale coinvolgerà i treni Trenord, il passante, i treni Trenitalia e l'alta velocità Italo. Lo riporta monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Rischio Trasporti