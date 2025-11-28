Sciopero generale 28 novembre | trasporti scuola e sanità contro la manovra

Cobas, Usb, Sgb e Cub scendono in piazza per chiedere "massicci investimenti" nei principali settori che più soffrono, ovvero sanità, scuola, università, nonché trasporti, quindi "il taglio drastico" delle spese militari, "la stabilizzazione di tutti i precari" e non per ultimo il rinnovo dei contratti con aumenti salariali "adeguati per recuperare almeno l'inflazione reale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero generale 28 novembre: trasporti, scuola e sanità contro la manovra

Leggi anche questi approfondimenti

SCIOPERO GENERALE DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE https://cinetecadibologna.it/programmazione/ Nella giornata di venerdì 28 novembre, la programmazione nelle sale e negli spazi della Cineteca subirà delle variazioni per consentire l'adesione allo sciope - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X

Sciopero generale 28 novembre: servizi garantiti, settori coinvolti e ragioni della mobilitazione - Sciopero generale 28 novembre: tra treni, bus, scuola e voli, tutto ciò che serve per organizzare la giornata. Scrive notizie.it

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Come scrive fanpage.it

Sciopero generale a Roma il 28 novembre, stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma - Sciopero generale di 24 ore a Roma il 28 novembre, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Riporta fanpage.it