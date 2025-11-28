Sciopero generale 28 novembre | trasporti scuola e sanità contro la manovra

Ildifforme.it | 28 nov 2025

Cobas, Usb, Sgb e Cub scendono in piazza per chiedere "massicci investimenti" nei principali settori che più soffrono, ovvero sanità, scuola, università, nonché trasporti, quindi "il taglio drastico" delle spese militari, "la stabilizzazione di tutti i precari" e non per ultimo il rinnovo dei contratti con aumenti salariali "adeguati per recuperare almeno l'inflazione reale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

