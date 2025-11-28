Sciopero del trasporto aereo | fasce di garanzia e diritti dei viaggiatori

Fiumicino, 28 novembre 2025 – Lo sciopero nel settore dei trasporti, indetto per venerdì 28 novembre, sta interessando anche il comparto aereo, creando inevitabili disagi ai viaggiatori, a causa della cancellazione di numerosi voli in tutta Italia. Ma i diritti dei passeggeri, riconosciuti dalla normativa comunitaria, sono validi anche in caso di proteste sindacali. Durante lo sciopero dovranno essere rispettate le fasce di garanzia (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21), nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Sciopero generale venerdì 28 novembre: chi si ferma, orari fasce di garanzia Gli obblighi delle compagnie aeree. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

