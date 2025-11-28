Sciopero dei giornalisti | il comunicato sindacale e la risposta della Fieg
Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto hanno avuto fortissime ripercussioni sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
#TG2000 - #Sciopero, domani venerdì nero. Dai #trasporti ai #giornalisti #27novembre #TV2000 Vai su X
Domani sciopero dei giornalisti, Fnsi: editori tagliano presente, non guardano futuro - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato sindacale sullo sciopero dei giornalisti del 28 novembre - Venerdì il sito web del Sole 24 Ore non sarà aggiornato, sabato non usciranno il quotidiano, podcast e newsletter ... Scrive msn.com
Comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti del 28 novembre - Venerdì il sito web NT Plus Diritto non sarà aggiornato dai giornalisti e anche il sito web del Sole 24 Ore non sarà aggiornato, sabato non usciranno il quotidiano, podcast e newsletter ... Segnala ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale e la risposta della Fieg - Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 an ... Scrive quotidiano.net