Sciopero dei giornalisti il comunicato della FNSI e quello di FIEG
Oggi, venerdì 28 novembre, è stato proclamato lo sciopero per il rinnovo del contratto giornalistico dalla Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI). Anche la nostra redazione condivide le motivazioni alla base dello sciopero, per questo motivo l’agenzia subirà blocchi o rallentamenti. Ecco i comunicati sindacali di FNSI e di FIEG. Il comunicato della Federazione nazionale della Stampa italiana. Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
