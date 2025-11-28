Sciopero dei giornalisti il comunicato della FIEG

In merito allo sciopero per il rinnovo del contratto giornalistico proclamato per venerdì 28 novembre dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalla Consulta delle associazioni regionali di stampa – le cui motivazioni sono condivise anche dalla nostra redazione – riportiamo il comunicato di risposta della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali). Il comunicato della Federazione Italiana Editori Giornali. Diversamente da quanto afferma il sindacato, gli Editori nell’ultimo decennio hanno realizzato ingenti investimenti a tutela sia della qualità e della libertà dell’informazione che dell’occupazione giornalistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero dei giornalisti, il comunicato della FIEG

