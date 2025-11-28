sciopero dei giornalisti fnsi i programmi rai che non andranno in onda il 28 novembre

Edizioni ridotte dei telegiornali nazionali, regionali e giornali radio, programmi che non vanno in onda e palinsesti stravolti: come cambia il palinsesto RAI per lo sciopero di 24 ore dei giornalisti. Uno sciopero di 24 ore indetto dalla FNSI per il rinnovo del contratto dei giornalisti, fermo da anni, mette in subbuglio le reti Rai: palinsesti modificati, programmi sospesi e notiziari in versione ridotta accompagnano questa giornata di mobilitazione nazionale. Vediamo allora quali sono i programmi che non vanno in onda oggi sui canali della TV di Stato. Perché i giornalisti si fermano e cosa cambia per il pubblico La Federazione nazionale della stampa italiana ha proclamato uno sciopero di 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico, scaduto da circa dieci anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

