Sciopero dei giornalisti e cambio palinsesto Mediaset – Venerdì 28 novembre con tg in forma ridotta

Soapvibes.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata televisiva di oggi, venerdì 28 novembre, è segnata dallo sciopero generale dei giornalisti italiani, che comporta modifiche e riduzioni nei programmi Rai e Mediaset, con conseguenti variazioni nel daytime e nel prime time. Palinsesto Mediaset. Telegiornali: tutte le edizioni andranno in onda in forma ridotta e senza servizi firmati dai giornalisti.. Canale 5: dopo il Tg5 delle 13 in versione breve, spazio al daytime del Grande Fratello e alle 13:35 la nuova puntata di Beautiful in prima visione. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

sciopero dei giornalisti e cambio palinsesto mediaset 8211 venerd236 28 novembre con tg in forma ridotta

© Soapvibes.it - Sciopero dei giornalisti e cambio palinsesto Mediaset – Venerdì 28 novembre con tg in forma ridotta

Contenuti che potrebbero interessarti

sciopero giornalisti cambio palinsestoRai, lo sciopero dei giornalisti stravolge il palinsesto: quali programmi saltano - La programmazione della rete di Viale Mazzini oggi subirà alcune modifiche per lo sciopero di 24 ore indetto dalla FNSI: ecco tutti i dettagli. libero.it scrive

sciopero giornalisti cambio palinsestoSciopero giornalisti per rinnovo contratto FNSI, quali programmi Rai non vanno in onda oggi - A seguito dello sciopero di 24 ore indetto dalla FNSI per il rinnovo del contratto giornalistico, alcuni programmi Rai non andranno in onda ... Segnala fanpage.it

sciopero giornalisti cambio palinsestoCambio palinsesto 28 novembre: La Promessa anticipa, La ruota della fortuna inizia prima - Cambio palinsesto sulle reti Mediaset nel corso della giornata di oggi venerdì 28 novembre, dominata in primis dallo sciopero generale che riguarderà anche i giornalisti italiani e comporterà una ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Giornalisti Cambio Palinsesto