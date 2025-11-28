Sciopero dei giornalisti e cambio palinsesto Mediaset – Venerdì 28 novembre con tg in forma ridotta

La giornata televisiva di oggi, venerdì 28 novembre, è segnata dallo sciopero generale dei giornalisti italiani, che comporta modifiche e riduzioni nei programmi Rai e Mediaset, con conseguenti variazioni nel daytime e nel prime time. Palinsesto Mediaset. Telegiornali: tutte le edizioni andranno in onda in forma ridotta e senza servizi firmati dai giornalisti.. Canale 5: dopo il Tg5 delle 13 in versione breve, spazio al daytime del Grande Fratello e alle 13:35 la nuova puntata di Beautiful in prima visione. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

