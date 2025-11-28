Sciopero contro la manovra | Pro Pal invadono la redazione de La Stampa scontri a Venezia

Ilgiornale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da nord a sud, le città sono state attraversate dai cortei organizzati dai sindacati di base, a cui si sono uniti anche gli studenti. Sono manifestazioni nate contro la manovra finanziaria che si sono rivelate banalmente l'ennesimo pretesto per un corteo pro Palestina. Da Torino alla Sicilia, ci sono stati molti cori per Mohamed Shahin, 47 anni, origini egiziane, imam di una moschea torinese, destinatario di un provvedimento di espulsione a firma di Matteo Piantedosi. Ed è proprio a Torino che si è registrato l'evento più grave, con l'assalto dei manifestanti alla sede de La Stampa. Un gruppo di pro Palestina ha forzato le porte della redazione e ha fatto irruzione mentre i giornalisti, nel giorno dello sciopero della stampa, si sono trovati colti di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

