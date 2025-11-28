Sciopero al petrolchimico | Campagna elettorale? Si sono dimenticati di noi

BRINDISI - Alle 5 del mattino, fuori dai cancelli del petrolchimico di Brindisi: era lì l'appuntamento. Lo sciopero previsto per oggi, venerdì novembre 2025, si è tenuto regolarmente fuori dal sito Eni-Versalis, nonostante la pioggia. Convocato dai sindacati di base - hanno aderito altre sigle -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it