Sciopero al petrolchimico | Campagna elettorale? Si sono dimenticati di noi

Brindisireport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Alle 5 del mattino, fuori dai cancelli del petrolchimico di Brindisi: era lì l'appuntamento. Lo sciopero previsto per oggi, venerdì novembre 2025, si è tenuto regolarmente fuori dal sito Eni-Versalis, nonostante la pioggia. Convocato dai sindacati di base - hanno aderito altre sigle -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

