Sciopero 28 novembre scontri durante le proteste | a Torino imbrattata la sede de La Stampa

Ildifforme.it | 28 nov 2025

Nel corso delle manifestazioni, diverse frange di manifestanti si sono distaccati dal corteo principali, provocando diversi scontri con le forze dell'ordine intervenute per garantire la sicurezza dei presenti. Sembrerebbe che i manifestanti appartenessero a movimento Pro Pal. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sciopero 28 novembre scontri durante le proteste a torino imbrattata la sede de la stampa

© Ildifforme.it - Sciopero 28 novembre, scontri durante le proteste: a Torino imbrattata la sede de La Stampa

