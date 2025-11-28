Sciopero 28 novembre dai treni agli aerei fino alla scuola e alla stampa | l’Italia si ferma

Il nuovo sciopero generale del 28 novembre coinvolge treni, bus, metro, tram e trasporto aereo su tutto il territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Sciopero 28 novembre: disagi per treni, aerei e scuola, stop i giornali. Motivazioni e orari Vai su X

SCIOPERO GENERALE DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE https://cinetecadibologna.it/programmazione/ Nella giornata di venerdì 28 novembre, la programmazione nelle sale e negli spazi della Cineteca subirà delle variazioni per consentire l'adesione allo sciope - facebook.com Vai su Facebook

I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo - Trasporto ferroviario sotto pressione: garantite solo alcune fasce orarie e una lista ristretta di collegamenti. Riporta quotidiano.net

Sciopero a Roma oggi 28 novembre 2025: metro, bus, tram e treni a rischio. Orari e linee garantite - OGGI Venerdì 28 novembre 2025 è un nuovo venerdì nero per i trasporti a Roma. Da funweek.it

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Si legge su fanpage.it