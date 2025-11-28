Sciopero 28 novembre al via le manifestazioni a Roma e Milano | a Genova anche Thunberg e Albanese

Lo sciopero del 28 novembre continua a causare disagi ai cittadini italiani, in particolare quelli che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico. L'astensione al lavoro è stata indetta dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, con l'intento di chiedere nuovi e massicci investimenti nei settori della sanità, della scuola, dell'università e dei .

