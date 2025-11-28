Tempo di lettura: < 1 minuto Un numero importante di scosse anche se tutte di lieve entità sta interessando dalla scorsa notte la zona dei Campi Flegrei, un fenomeno purtroppo con il quale gli abitanti stanno facendo i conti da molti mesi. Dalla mezzanotte in poi sono 15 le scosse registrate nell’area tra una magnitudo di 1.7 e 2.2. Gli eventi dovuti al bradisismo si sono verificati ad una profondità bassa, tra 0 e 3 km con l’epicentro localizzato tra il quartiere di Bagnoli e la Solfatara. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei