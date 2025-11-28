Sci infortunio Gut Behrami | rottura crociato salta le Olimpiadi

Gut Behrami Lara Gut-Behrami è costretta a saltare l’Olimpiade di Milano-Cortina. Dopo l’infortunio in allenamento a Copper Mountain negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è arrivata la diganosi: lesione al legamento crociato, una lesione al legamento mediale e una lesione al menisco del ginocchio sinistro. L’operazione è già programmata nei prossimi giorni. Una notizia che la campionessa svizzera ha commentato sul sito della Federazione con parole di grande saggezza: “Recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

