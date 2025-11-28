Sci freestyle qualificazione amara per l’Italia nel big air di Secret Garden Eliminati tutti gli azzurri

L’Italia resta a bocca asciutta al termine delle qualificazioni del big air di Secret Garden, valevole come seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle dopo l’evento inaugurale andato in scena una settimana fa a Stubai con uno slopestyle. In Cina si sta disputando dunque il primo big air del circuito maggiore nella stagione olimpica che culminerà a febbraio con i Giochi di Milano Cortina 2026. In assenza della campionessa iridata in carica e detentrice della Sfera di Cristallo (non solamente nella singola specialità ma anche nell’intero comparto park&pipe) Flora Tabanelli, alle prese con un periodo di riabilitazione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata il 6 novembre, la squadra azzurra è rimasta fuori dalla finale a Secret Garden sia al maschile che al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

