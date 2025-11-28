Sci di fondo | prima gioia stagionale per Frida Karlsson a Ruka nella 10 km Ganz miglior italiana

Esordio stagionale con vittoria per Frida Karlsson in Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. La svedese effettua un’ottima seconda parte di gara nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Ruka che apre la stagione e, in 25’31?8, conquista il suo 13° successo individuale assoluto, cui è da aggiungersi come 14° il Tour de Ski 2023 e cui si accompagnano anche due successi in staffetta. Proprio quella staffetta che, quest’anno, è stata pressoché dimenticata dalla FIS nel calendario. Mai in discussione la vittoria di Karlsson, come mai in discussione diventa, a un certo punto, il secondo posto di Heidi Weng, che va più forte anche della vincitrice dal quinto chilometro in avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

