Sci di fondo Nyenget beffa Klaebo nella 10 km tc di Ruka! Graz 28° precede Barp e Pellegrino

A Ruka, in Finlandia, si apre la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo anche per il settore maschile: nella 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli si impone il norvegese Martin Loewstroem Nyenget, che precede il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo e l’austriaco Mika Vermuelen. In casa Italia il migliore è Davide Graz, 28°, che precede Elia Barp, 29°, e Federico Pellegrino, 30°. A punti anche altri due azzurri al via: Simone Daprà è 48°, davanti a Paolo Ventura, 49°, mentre non ce la fa Giovanni Ticcò, 51° e primo degli atleti esclusi dalla zona punti. Dopo un lungo testa a testa a spuntarla sul traguardo è il norvegese Martin Loewstroem Nyenget, che si impone con il crono di 22’30?8 e va a precedere il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore con il distacco di 2?1, mentre l’ austriaco Mika Vermuelen sale sul gradino più basso del podio con un ritardo di 4?2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Nyenget beffa Klaebo nella 10 km tc di Ruka! Graz 28°, precede Barp e Pellegrino

