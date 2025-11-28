Sci Brignone sogna i Giochi Out Gut e Bassino

AGI - Il mondo dello sci alpino torna a interrogarsi sulla sicurezza della disciplina, soprattutto a livello agonistico. Con l'infortunio della 'Koenigin' (la Regina), Lara Gut-Behrami che causa la rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco sarà costretta a rinunciare ai Giochi olimpici nella sua seconda patria, l'Italia, ovvero Milano Cortina 2026, si riapre un tema che tutte le volte, anche davanti alle tragedie, è stato velocemente aperto e altrettanto rapidamente chiuso. Come la stessa Lara ha dichiarato poche ore dopo aver ricevuto la severa diagnosi - "recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti", ha detto la campionessa svizzera - per lo sci alpino l'ultimo anno è stato orribile. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sci, Brignone sogna i Giochi. Out Gut e Bassino

