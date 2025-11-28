Sci alpino stasera in tv startlist Copper Mountain 2025 | orari programma streaming
L’intenso fine settimana di Copper Mountain si è aperto con la vittoria ottenuta da Odermatt nel primo SuperG stagionale. Non c’è però tempo per rifiatare perché la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito protagonista con la disputa del secondo slalom gigante. La prima manche inizierà alle ore 18:00, la seconda partirà alle ore 21:00. Lo sciatore svizzero, autentico dominatore della specialità nelle ultime annate, veste ancora una volta i panni del favorito. L’elvetico ha già imposto la sua legge nel prologo di Solden, gara vinta con la consueta autorevolezza davanti all’austriaco Marco Schwarz e al norvegese Atle McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
In Zona Sport di stasera: la Davis di tennis vinta dall'Italia, un'intervista a Martina Orzan, il calcio sloveno e italiano, lo sci alpino, i salti con gli sci e la presentazione della Coppa del Mondo di biathlon, che parte nel prossimo weekend con dirette anche su TV C - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino stasera in tv, startlist Copper Mountain 2025: orari, programma, streaming - L'intenso fine settimana di Copper Mountain si è aperto con la vittoria ottenuta da Odermatt nel primo SuperG stagionale. Lo riporta oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante Copper Mountain 2025: startlist, canale tv, streaming - Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it scrive
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile a Copper Mountain: orari e programma - Anche sulla pista di Copper Mountain il favorito è manco a dirlo lo svizzero Marco Odermatt, che spadroneggia nella specialità da anni. Secondo fanpage.it