L’intenso fine settimana di Copper Mountain si è aperto con la vittoria ottenuta da Odermatt nel primo SuperG stagionale. Non c’è però tempo per rifiatare perché la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito protagonista con la disputa del secondo slalom gigante. La prima manche inizierà alle ore 18:00, la seconda partirà alle ore 21:00. Lo sciatore svizzero, autentico dominatore della specialità nelle ultime annate, veste ancora una volta i panni del favorito. L’elvetico ha già imposto la sua legge nel prologo di Solden, gara vinta con la consueta autorevolezza davanti all’austriaco Marco Schwarz e al norvegese Atle McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino stasera in tv, startlist Copper Mountain 2025: orari, programma, streaming