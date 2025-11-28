Sci alpino Shiffrin cerca la doppietta davanti ai suoi tifosi Attesa per Goggia in gigante
La Coppa del Mondo di sci alpino vive un lungo fine settimana in quel di Copper Mountain. Dopo aver lasciato ieri ed oggi agli uomini, nel weekend toccherà alle donne con in programma un gigante ed uno slalom. I fari sono ovviamente puntati sulla beniamina del pubblico di casa, Mikaela Shiffrin, che va assolutamente a caccia della doppietta sulle nevi di casa. La nativa del Colorado, infatti, è assolutamente la grande favorita tra i pali stretti, dopo aver letteralmente dominato le gare di Levi e Gurgl, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Adesso la sfida si sposta in gigante, visto che Shiffrin non partirà con un pettorale basso proprio come a Soelden. 🔗 Leggi su Oasport.it
