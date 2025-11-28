Sci alpino Lara Gut-Behrami | Solo l’anno prossimo deciderò se tornare a gareggiare
L’ elvetica Lara Gut-Behrami si è infortunata in allenamento e dovrà saltare il resto della stagione, incluse, ovviamente, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in una videoconferenza, la svizzera ha parlato della possibilità di un rientro agonistico nella prossima annata sportiva (fonte: rsi.ch ). La svizzera ha spiegato quanto accaduto negli USA: “ Dopo la caduta ho dovuto pazientare per poter volare a casa a causa della commozione cerebrale. Non ho avuto sintomi, quindi sabato ho potuto salire sull’aereo. In America mi avevano già diagnosticato la rottura dei legamenti, ma le immagini non erano chiare e ho voluto prima recarmi dai dottori in Svizzera che mi conoscono bene per avere una conferma “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
ULTIM’ORA SCI ALPINO Stagione finita per Lara Gut-Behrami Per la svizzera rottura del legamento crociato #SkySport #GutBehrami #Sci Vai su X
Un brutto colpo per lo sci alpino: Lara Gut-Behrami chiude qui la sua stagione. Forza campionessa, torna più forte di prima. ? - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Solo l’anno prossimo deciderò se tornare a gareggiare” - Behrami si è infortunata in allenamento e dovrà saltare il resto della stagione, incluse, ovviamente, le Olimpiadi Invernali di Milano ... Scrive oasport.it
Lara Gut-Behrami, crociato sinistro rotto e stagione finita: "Recupero e poi deciderò del mio futuro". Carriera chiusa a 34 anni? - Dopo il ritorno in Svizzera, gli esami hanno confermato la gravità dell'infortunio e sarà necessario un intervento chirurgico. Riporta eurosport.it
Sci alpino Lara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro - Behrami ha commentato con lucidità il grave infortunio al ginocchio che l’ha costretta a fermarsi, ripercorrendo i giorni successivi alla caduta e la conferma della diagnosi. Riporta bluewin.ch