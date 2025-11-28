L’ elvetica Lara Gut-Behrami si è infortunata in allenamento e dovrà saltare il resto della stagione, incluse, ovviamente, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in una videoconferenza, la svizzera ha parlato della possibilità di un rientro agonistico nella prossima annata sportiva (fonte: rsi.ch ). La svizzera ha spiegato quanto accaduto negli USA: “ Dopo la caduta ho dovuto pazientare per poter volare a casa a causa della commozione cerebrale. Non ho avuto sintomi, quindi sabato ho potuto salire sull’aereo. In America mi avevano già diagnosticato la rottura dei legamenti, ma le immagini non erano chiare e ho voluto prima recarmi dai dottori in Svizzera che mi conoscono bene per avere una conferma “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Solo l’anno prossimo deciderò se tornare a gareggiare”