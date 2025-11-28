Schlein rinuncia Conte resta | Atreju diventa un ring e rischia di far sgretolare il Campo largo
L’ultima dichiarazione di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha riacceso il dibattito politico e messo in luce le profonde spaccature all’interno della potenziale coalizione di centrosinistra, il cosiddetto “campo largo”. Il contesto è quello degli Stati Generali della Ripartenza, dove Conte, intervistato da Luca Telese, ha espresso la sua disponibilità incondizionata a partecipare ad Atreju, la tradizionale festa del partito Fratelli d’Italia. Questa presa di posizione giunge come un netto sfregio alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che al contrario ha deciso di declinare l’invito, creando una situazione di forte imbarazzo e cortocircuito politico per l’area progressista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
