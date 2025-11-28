Schlein | oggi faccio più paura a Meloni visti i risultati elettorali’

Giorgia Meloni “è scappata un’altra volta dal confronto, questa è la verità”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a ‘Piazzapulita’.”Mi dispiace che Giorgia Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me, tanto più che l’anno scorso prima delle europee aveva accettato. Forse oggi faccio più paura, visti i risultati elettorali. Vuole. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schlein: “oggi faccio più paura a Meloni, visti i risultati elettorali’

Approfondisci con queste news

Le parole di Elly Schlein dopo le regionali restituiscono un quadro politico molto più dinamico di quanto qualcuno voglia raccontare: l’alternativa alla destra esiste ed è oggi più concreta. Le vittorie nette di Antonio De Caro in Puglia e di Roberto Fico in Campa - facebook.com Vai su Facebook

Pd, Schlein respinge le critiche: l’alternativa è realtà, noi il perno - ROMA – «Chiede al partito di non dividersi sulle «appartenenze pregresse» e di «andare a vincere insieme queste elezioni regionali». Secondo repubblica.it

M.O., Schlein: oggi inaccettabile provocazione estrema destra israeliana - Quella di oggi alla moschea al Aqsa è "un'ulteriore e inaccettabile provocazione dell'estrema destra israeliana". Riporta notizie.tiscali.it

Perché la destra farà di tutto per blindare Schlein come rivale del futuro - Un paradosso sullo sfondo del test elettorale di oggi: a credere di più nel campo largo non è il centrosinistra ma il centrodestra. Si legge su ilfoglio.it