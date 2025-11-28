Schlein | Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte
ROMA – “Non mi stupisce che abbiano cercato di fermare la pubblicazione del libro di Berizzi. Non dovremmo aver bisogno di altre prove la Costituzione parla chiaro: le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Sono state troppo a lungo sottovalutate, anche dalla nostra parte. Io l’ho sempre chiesto e le notizie che sono raccolte nel libro di Berizzi chiamano in causa anche la legge Anselmi: i finanziatori occulti. Io sono molto preoccupata perché il libro fa emergere come la violenza interna sia prassi in queste organizzazioni” che sono anche “maschiliste e maschiocentriche”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), durante la presentazione del libro di Paolo Berizzi, ‘Il libro segreto di Casapound’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
Pd e M5S aprono il confronto su leadership e programma. A Montepulciano Schlein, Conte e alleati preparano il futuro del campo largo. - facebook.com Vai su Facebook
Schlein: "Gruppi neofascisti sottovalutati, vanno sciolti, si applichi la Costituzione" - (Agenzia Vista) "La Costituzione dice chiaramente che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte e io sono d'accordo. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Schlein: "Gruppi neofascisti sottovalutati, vanno sciolti, si applichi la Costituzione" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2025 "La Costituzione dice chiaramente che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte e io sono d'accordo. Segnala msn.com
Schlein: organizzazioni neofasciste vanno sciolte - Non dovremmo aver bisogno di altre prove la Costituzione parla chiaro: le organizzazio ... Scrive msn.com