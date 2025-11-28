Schlein lancia la sfida | Meloni colpisce in contropiede

nvitata alla Festa di Atreju, la segretaria del Pd pone come condizione un confronto a due con Meloni. La presidente del Consiglio accetta solo se partecipa anche Giuseppe Conte. Nel ping-pong esce malconcia Schlein: imbarazzante cercare l’investitura a sfidante per palazzo Chigi dall’attuale premier senza averla ottenuta dall’alleato del campo largo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

schlein lancia la sfida meloni colpisce in contropiede

© Ildifforme.it - Schlein lancia la sfida: Meloni colpisce in contropiede

