Schianto sulla Provinciale | auto travolge i cartelli stradali e fugge
Nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada 237 del Caffaro, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo abbattendo diversi cartelli stradali prima di allontanarsi senza avvisare le autorità. I danni sono stati notati domenica mattina dal sindaco di Barghe, che ha subito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
