Schianto mortale sul viale Kennedy la vittima è il 28enne Salvatore Bonaccorso

È Salvatore Bonaccorso, 28 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Catania, lungo il viale Kennedy. L'identificazione del giovane è avvenuta a seguito dello schianto che ha coinvolto due vetture all'altezza dell'hotel Le Dune. Rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

