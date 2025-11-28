Scavalca un muro di quattro metri dopo l' arresto | fermato mentre cerca di tornare a Napoli
Durante un controllo lungo la statale Adriatica, i carabinieri hanno fermato un'utilitaria presa a noleggio con a bordo tre cittadini georgiani. Nel portabagagli hanno trovato una grande quantità di merce eterogenea — dolciumi, acqua, prodotti per l’igiene, alimenti in scatola e perfino piccoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Se l'ignoranza fosse un vuoto sarebbe facile riempirlo di cose, di cultura, di civiltà. Ma l'ignoranza, caro mio, è un pieno. E' un muro, e i muri si possono solo abbattere, oppure scavalcare. (Antonio Tabucchi) Opera di Joel Rea Vai su X
«Nessuno ha ancora scoperto le leggi fisiche che permettono a questo muro di rimanere in piedi». Un documento di Hans. - facebook.com Vai su Facebook
