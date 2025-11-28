Scavalca un muro di quattro metri dopo l' arresto | fermato mentre cerca di tornare a Napoli

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo lungo la statale Adriatica, i carabinieri hanno fermato un'utilitaria presa a noleggio con a bordo tre cittadini georgiani. Nel portabagagli hanno trovato una grande quantità di merce eterogenea — dolciumi, acqua, prodotti per l’igiene, alimenti in scatola e perfino piccoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

