Scarlett johansson apre una nuova strada nella carriera e inizia una tendenza di hollywood

Il 2025 si configura come un anno fondamentale per l'affermazione del genere horror nel panorama cinematografico contemporaneo, segnando quella che viene ormai considerata una nuova età d'oro del cinema di paura. In questo contesto, alcune delle pellicole più redditizie a livello globale rientrano propriamente nel settore horror, con alcune candidate anche a riconoscimenti durante le stagioni dei premi. Tra i titoli emergenti, spicca il film "Sinners", capace di ottenere un interesse non solo commerciale, ma anche critico, grazie alla sua intensa rappresentazione di un vampiro sanguinario. l'importanza del revival dei franchise classici nel cinema horror del 2025.

Scarlett Johansson sarà la protagonista del nuovo film de L'esorcista, prodotto da Blumhouse e Atomic Monster. Il progetto sarà diretto da Mike Flanagan. - facebook.com Vai su Facebook

Il regista Mike Flanagan ha dichiarato: “Scarlett Johansson è un’attrice brillante e non potrei essere più felice nell’averla nel cast di questo film” #ScarlettJohansson #LEsorcista Vai su X

La rilettura completamente originale dell'Esorcista creata da Mike Flanagan avrà come protagonista Scarlett Johansson - L'attrice sarà al centro del nuovo adattamento firmato dal regista di Hill House e Doctor Sleep, che farà ripartire la saga horror cult ... Come scrive wired.it

L'esorcista, Scarlett Johansson protagonista del nuovo film diretto da Mike Flanagan - Leggi su Sky TG24 l'articolo L'esorcista, Scarlett Johansson protagonista del nuovo film diretto da Mike Flanagan ... Segnala tg24.sky.it

Scarlett Johansson sconvolge Hollywood con un ritorno da brividi - La scelta della protagonista Scarlett Johansson, 41 anni, sarà la protagonista di una nuova versione di Hollywood de L'esorcista. Lo riporta ciakgeneration.it