Scandalo in Argentina rifiutano il pasillo agli avversari | tutti i giocatori squalificati 2 turni
Il club colpito è l'Estudiantes del presidente Juan Sebastian Veron, inibito per 6 mesi. I suoi giocatori sono stati puniti con 2 turni di squalifica e l capitano Núñez non potrà indossare più la fascia da capitano. Quanto accaduto per la Federcalcio argentina è stato inaccettabile: violato il regolamento, condotta offensiva e mancanza di fair play. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sì, è vero. Stati Uniti, Israele e Argentina hanno votato contro una risoluzione delle Nazioni Unite che ribadisce il divieto assoluto della tortura, in una votazione tenutasi nella terza settimana di novembre 2025 . La risoluzione in questione, "A/C.3/80/L.49", è sta - facebook.com Vai su Facebook
