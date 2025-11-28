Scandalo in Argentina rifiutano il pasillo agli avversari | tutti i giocatori squalificati 2 turni

Il club colpito è l'Estudiantes del presidente Juan Sebastian Veron, inibito per 6 mesi. I suoi giocatori sono stati puniti con 2 turni di squalifica e l capitano Núñez non potrà indossare più la fascia da capitano. Quanto accaduto per la Federcalcio argentina è stato inaccettabile: violato il regolamento, condotta offensiva e mancanza di fair play. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scandalo argentina rifiutano pasilloScandalo in Argentina, rifiutano il “pasillo” agli avversari: tutti i giocatori squalificati 2 turni - I suoi giocatori sono stati puniti con 2 turni di squalifica e l capitano Núñez non potrà indossare più la fasc ... Lo riporta fanpage.it

scandalo argentina rifiutano pasilloQuanto vale una vittoria se non è riconosciuta dagli avversari: quelli che rifiutano il “pasillo de honor" - In Argentina i giocatori dell’Estudiantes si sono voltati di spalle durante l’iconica passerella. editorialedomani.it scrive

