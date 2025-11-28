Scandalo corruzione in Ucraina si stringe il cerchio | perquisita l’abitazione di Yermak il guardiano di Zelensky

La perquisizione nella casa di Yermak, uomo-ombra e consigliere più influente di Zelensky, riapre il fronte interno della corruzione proprio mentre Kiev è sotto pressione. La Nabu e la Sapo, le Agenzie anticorruzione ucraine, hanno fatto irruzione questa mattina nell’abitazione di Andrii Yermak, il capo dello staff nonché principale consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. (ANSA FOTO) – Notizie.com Yermak ha rappresentato anche il principale negoziatore nell’ultimo ciclo di colloqui per la pace. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Scandalo corruzione in Ucraina, si stringe il cerchio: perquisita l’abitazione di Yermak, il “guardiano” di Zelensky

