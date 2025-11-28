Scalata MPS a Mediobanca indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio per aggiotaggio

La procura di Milano ha indagato l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio per le ipotesi di reato di aggiotaggio e di ostacolo alle autorità di vigilanza. L’inchiesta è quella legata alla scalata di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi di Siena, che vede al centro un presunto accordo in relazione all’offerta pubblica di scambio che ha portato l’istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. Dopo un primo momento di silenzio, Delfin e il gruppo Caltagirone hanno risposto alla notizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scalata MPS a Mediobanca, indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio per aggiotaggio

Altre letture consigliate

"Inchieste ed indagati per la scalata a Mediobanca. Solo ipotesi di reato. Ma noi talune osservazioni le facemmo quando era in corso. Partire tardi per non arrivare mai." ? @DavideGiac #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X

Indagine sulla scalata a Mediobanca, le parole di Lovaglio al telefono con Caltagirone: «Ha ingegnato una cosa perfetta, complimenti» - facebook.com Vai su Facebook

Scalata Mps a Mediobanca, bufera giudiziaria su Lovaglio, Milleri e Caltagirone. Ops a rischio? I possibili scenari - La Procura di Milano indaga Lovaglio, Caltagirone e Milleri per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella scalata Mps- Si legge su finanzaonline.com

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Mps a Mediobanca. Il dossier in Consob - La Procura di Milano iscrive nel registro degli indagati il costruttore romano Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Delfin ed Essilux Francesco Milleri e il ceo di Montepaschi Luigi Lovagli ... Segnala milanofinanza.it

Scalata di Mps a Mediobanca: indagati per aggiotaggio Caltagirone, Milleri e Lovaglio - L’ipotesi della Procura di Milano è il presunto accordo per conquistare Siena e lanciare l’offerta pubblica di acquisto su Piazzetta Cuccia. Riporta repubblica.it