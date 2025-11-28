Scalata di Mps su Mediobanca quando la giustizia arriva fuori tempo massimo

Le conclusioni dell’indagine della procura di Milano su Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio, che solo qualche mese fa avrebbero fatto tremare pareti e poltrone, arrivano con il consueto tempismo della nostra macchina giudiziaria: quando ormai non servono a nessuno. È la giustizia-orologio, quella che suona sempre dopo il risveglio. Interessante, sì. Decisiva, mai. Se il faldone fosse esploso durante l’ Offerta pubblica di scambio? di Montepaschi su Mediobanca, o prima che il risiko bancario prendesse il ritmo di un valzer viennese, oggi commenteremmo un’altra storia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scalata di Mps su Mediobanca, quando la giustizia arriva fuori tempo massimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inchiesta scalata Mediobanca: indagati i big della finanza italiana intermediachannel.it/2025/11/28/inc… #inchiesta #acquisizioneMediobanca #Mps #finanza #ProcuraMilano Vai su X

Dopo l’annuncio dell’inchiesta aperta dalla procura di Milano per aggiotaggio contro Mps, Caltagirone e Delfin, accusate di aver dato false informazioni al mercato in relazione alla scalata di Mediobanca, ripercorriamo tutta la vicenda del risiko bancario italian - facebook.com Vai su Facebook

Scalata di Mps su Mediobanca, su cosa sta indagando la Procura di Milano - Riflettori di nuovo puntati sulla scalata di Montepaschi su Mediobanca, operazione che ha portato l'istituto senese a detenere l’86,3% dell’istituto di Piazzetta Cuccia. Riporta finanza.repubblica.it

Scalata MPS a Mediobanca, indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio per aggiotaggio - Milano indaga sull’operazione che ha ridisegnato gli assetti tra MPS e Mediobanca. quifinanza.it scrive

Scalata di Mps a Mediobanca: indagati per aggiotaggio Caltagirone, Milleri e Lovaglio - L’ipotesi della Procura di Milano è il presunto accordo per conquistare Siena e lanciare l’offerta pubblica di acquisto su Piazzetta Cuccia. Segnala repubblica.it