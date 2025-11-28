Scalata di Mps su Mediobanca quando la giustizia arriva fuori tempo massimo

Le conclusioni dell’indagine della procura di Milano su Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio, che solo qualche mese fa avrebbero fatto tremare pareti e poltrone, arrivano con il consueto tempismo della nostra macchina giudiziaria: quando ormai non servono a nessuno. È la giustizia-orologio, quella che suona sempre dopo il risveglio. Interessante, sì. Decisiva, mai. Se il faldone fosse esploso durante l’ Offerta pubblica di scambio? di Montepaschi su Mediobanca, o prima che il risiko bancario prendesse il ritmo di un valzer viennese, oggi commenteremmo un’altra storia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

