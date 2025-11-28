Scacchi | Campionati Italiani Assoluti 2025 a Spilimbergo si parte coi fuochi d’artificio
Hanno preso il via oggi i Campionati Italiani Assoluti di scacchi, di scena nel nuovo centro tecnico federale sito a Spilimbergo. Non una sola patta si è vista nei sei incontri odierni: soltanto vittorie da una parte o dall’altra della scacchiera. In particolare, il confronto più atteso della giornata lo vince, e in circostanze anche abbastanza particolari, Luca Moroni nei confronti del veterano Michele Godena, che è un po’ il padre putativo dell’attuale generazione tricolore di cui lo stesso Moroni fa parte. Sabino Brunello batte Valerio Carnicelli dopo essersi trovato nelle condizioni di sfruttare un pedone passato bloccando contemporaneamente quello dell’avversario, con il Nero, che è costretto ad abbandonare dopo 49 mosse. 🔗 Leggi su Oasport.it
