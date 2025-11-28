Secondo turno dei Campionati Italiani Assoluti 2025 di scacchi di scena quest’oggi a Spilimbergo. Ma con una nota non felicissima, dettata dal ritiro di Michele Godena. La ragione, come purtroppo rivelato tramite i social della Federazione Scacchistica Italiana dal maestro e istruttore federale (sia a livello italiano che europeo) Carlo Marzano, è legata a un grave lutto che ha colpito il Grande Maestro di Valdobbiadene. A causa del forfait di Godena la vittoria ottenuta contro di lui da Luca Moroni è stata di fatto annullata Questo perché il regolamento prevede che, in caso di ritiro di un giocatore che non abbia disputato il 50% delle partite, si proceda ad assegnare un turno di riposo a quelli che l’avrebbero dovuto affrontare in seguito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi, Campionati Italiani 2025: Favaloro e Bettalli prendono la testa. Michele Godena si ritira dal torneo