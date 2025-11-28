Sbarcano di sera dall' aereo gruppo di turisti non trova né taxi né altro mezzo pubblico | Abbandonati senza alternative
Che servizi trovano i turisti che giungono a Forlì all'aeroporto? Se arrivano di sera, rischiano di rimanere lì bloccati. E' l'amara considerazione di Claudio, che ha un alloggio turistico per affitti brevi in città e che rende nota la disavventura di alcuni suoi ospiti. Nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
