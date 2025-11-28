Savino Del Bene l’esordio in Champions è ok | basta poco più di un’ora per battere Alba Blaj

Savino Del Bene Volley – Cs Volei Alba Blaj 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi 1, Bechis n.e., Skinner 10, Castillo, Ruddins 14, Franklin 3, Ribechi (L1), Bosetti 10, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani, 4 Nwakalor 12, Antropova n.e., Weitzel 4. All.: Gaspari. CS VOLEI ALBA BLAJ: Piani 16, Veres (L1), Lyklema, Ivanova n.e., Ioan, Grama, Vizitiu, Trcol 1, Pirv 6, Krenicky 1, Delic, Felix Costa 13, Martinez Luiz 2, Otcuparu. All.: Naranjo Hernandez. ARBITRI: Yavuz Akdemir (TUR) – Roy Bensimon (ISR) FIRENZE – Poco più di un’ora per avere la meglio degli avversari. All’esordio in Champions la Savino del Bene si è imposta per 3-0 contro il Cs Volei Alba Blaj. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

