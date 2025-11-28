Sassuolo tegola Berardi | infortunio contro il Como Le condizioni

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo, si ferma Domenico Berardi: infortunio nella sfida di Serie A contro il Como. Ecco le sue condizioni Brutte notizie per il Sassuolo di Fabio Grosso. Durante il match contro il Como, Domenico Berardi è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione nello staff . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo tegola berardi infortunio contro il como le condizioni

© Calcionews24.com - Sassuolo, tegola Berardi: infortunio contro il Como. Le condizioni

Leggi anche questi approfondimenti

sassuolo tegola berardi infortunioFLASH | Infortunio Berardi, che tegola: ko al 51' di Como-Sassuolo - Arrivano pessime notizie per il Sassuolo, Grosso e i fantallenatori al 51' della sfida contro il Como. Secondo fantamaster.it

sassuolo tegola berardi infortunioSassuolo, infortunio per Berardi: chiede il cambio, esce dolorante. Problema muscolare per l’attaccante - Nel match contro il Como, Domenico Berardi si è infortunato ed è stato costretto a chiedere il cambio. Da calciomercato.com

sassuolo tegola berardi infortunioBerardi si racconta: «Champions da sempre il mio sogno. Sassuolo è casa, ma accetterei una top. Avevo un accordo prima dell’infortunio. Italia? Mancini aveva fatto questo» - Le parole dell’attaccante capitano e bandiera del Sassuolo che però non esclude un addio Ivan Zazzaroni incontra Domenico Berardi che si ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Tegola Berardi Infortunio